«Обманули 55 тыс. вкладчиков»: киберполиция прекратила деятельность финансовой пирамиды

Четверо злоумышленников организовали финансовую пирамиду, обманув украинцев почти на 150 миллионов гривен.

Как сообщают в Киберполиции, жетрвами аферы стали более 55 тысяч граждан.

«Схему организовали четверо мужчин в возрасте от 26 до 43 лет. Фигуранты создали вебсайт, где предлагали вкладчикам получать пассивный доход от инвестирования в бизнес, связанный с продажей электротехники и работой такси», — отметили в полиции.

Жертвы аферистов покупали сертификаты стоимостью от 300 до 300 тысяч гривен. Организаторы схемы обещали им ежедневную прибыль (более 350% годовых), размер которой зависел от стоимости сертификатов, в виде внутренней валюты. А внутреннюю валюту предлагали конвертировать в криптовалюту.

Однако из-за технических характеристиках сайта вывести прибыль было невозможно. Да и цена на криптовалюту была ниже раз в 100 от ранее озвученной организаторами схемы.

«В мошенническую финансовую пирамиду инвестировали деньги более 55 тысяч граждан. По предварительным данным, сумма ущерба составляет более 150 миллионов гривен», — отметили в Киберполиции.

Правоохранители провели одиннадцать обысков по местам проживания, в автомобилях фигурантов и в магазине по продаже электротехники. Обыски одновременно проходили в Киевской и Черкасской областях, а также в столице.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы.

Материал о том, как хакеры атакуют счета украинцев в одном из отечественных банков, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Национальной полиции Украины.

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