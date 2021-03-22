27.60 / 27.77 32.73 / 33.10
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

«Обманули 55 тыс. вкладчиков»: киберполиция прекратила деятельность финансовой пирамиды

15:04 22 марта 2021
Киберполиция

Четверо злоумышленников организовали финансовую пирамиду, обманув украинцев почти на 150 миллионов гривен.

Как сообщают в Киберполиции, жетрвами аферы стали более 55 тысяч граждан.

«Схему организовали четверо мужчин в возрасте от 26 до 43 лет. Фигуранты создали вебсайт, где предлагали вкладчикам получать пассивный доход от инвестирования в бизнес, связанный с продажей электротехники и работой такси», — отметили в полиции.

Жертвы аферистов покупали сертификаты стоимостью от 300 до 300 тысяч гривен. Организаторы схемы обещали им ежедневную прибыль (более 350% годовых), размер которой зависел от стоимости сертификатов, в виде внутренней валюты. А внутреннюю валюту предлагали конвертировать в криптовалюту.

Однако из-за технических характеристиках сайта вывести прибыль было невозможно. Да и цена на криптовалюту была ниже раз в 100 от ранее озвученной организаторами схемы.

«В мошенническую финансовую пирамиду инвестировали деньги более 55 тысяч граждан. По предварительным данным, сумма ущерба составляет более 150 миллионов гривен», — отметили в Киберполиции.

Правоохранители провели одиннадцать обысков по местам проживания, в автомобилях фигурантов и в магазине по продаже электротехники. Обыски одновременно проходили в Киевской и Черкасской областях, а также в столице.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы.

Материал о том, как хакеры атакуют счета украинцев в одном из отечественных банков, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Национальной полиции Украины.

224

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Евгений Сморигин и Оксана Марченко

«Сначала большие камни уберите»: участник «Дизель шоу» рассказал Оксане Марченко, как подготовиться к причастию

Ирина Билык

Бывший Ирины Билык позвал ее на тайное свидание

Лиза на подиуме

Маленькая фея-модница: Лиза Галкина блистала на подиуме в живописном наряде

Лиза Галкина

Самая красивая девочка: Лиза Галкина умилила ответами на папины вопросы

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер