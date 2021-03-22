Ветеран АТО, которого искали почти два месяца, найден мертвым

В минувшие выходные родные и близкие попрощались с Анатолием Ганненко — морским пехотинцем, участником АТО, который пропал в конце декабря 2020 года.

«Царство небесное нашему Анатолию Ганненко», — написала в соцсетях Людмила Ганненко.

С бойцом простились в воскресенье, 21 марта, в селе Грищенцы.

А «Суспільне» сообщает, что тело морпеха нашли в водоеме под Каневом.

По словам пресс-секретаря ГУНП в Черкасской области Зои Вовк, тело Анатолия Ганненко, который исчез 28 декабря, нашли вблизи села Бобрица в местном водоеме.

Она отметила, что следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружили.

Правоохранители открыли уголовное производство.

Напомним, что о пропаже участника АТО сообщал военнослужащий Глеб Бабич (позывной Лентяй). По его словам побратимы разыскивали достойного человека, который воевал с самого начала войны.

Фото со странички Людмилы Ганненко в соцсетях.

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