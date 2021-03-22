Спасатель погиб во время тушения пожара в Одессе: первые подробности

В понедельник, 22 марта, в Одессе во время тушения пожара в жилом доме погиб спасатель. В Одесском областном главке ГСЧС сообщили, что пожарные прибыли по вызову на ул. Магистральную, 59, где произошло возгорание частного дома.

Пожар на площади 120 квадратных метров ликвидировали примерно через час. В работах участвовали 4 единицы пожарно-спасательной техники и 24 человека личного состава.

Сообщается, что во время ликвидации пожара в бригаду скорой медицинской помощи обратился с жалобой на ухудшение самочувствия командир отделения 8-й государственной пожарно-спасательной части. Медики пытались оказать ему необходимую помощь, но 48-летний спасатель умер в карете скорой медицинской помощи.

По информации УНИАН, сотрудник управления ГСЧС при тушении огня упал с крыши дома.

Обстоятельства и причины трагедии сейчас устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, в пятницу, 12 марта, пожар случился в многоэтажке Одессы, где в огненной ловушке на балконе оказались бабушка и внук. Тогда обошлось без жертв.

Фото kievvlast.com.ua/

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