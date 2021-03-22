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Происшествия

В Днепре мужчина жестоко избил 9-летнего ребенка из-за конфликта на детской площадке: момент попал на видео

17:20 22 марта 2021
Кулак

Правоохранители города Днепр задержали мужчину, избившего на детской площадке 9-летнего ребенка, открыто уголовное производство. Об этом полиция Днепропетровской области информирует в своем Facebook.

Об избиении мальчика на детской площадке в полицию сообщили вечером воскресенья, 21 марта, — инцидент произошел в поселке Слобожанское.

Как пишет Facebook-группа «Типичный х… вый Днепр», ребенок бросил песком в мужчину, а тот его избил, при этом даже ударил головой об бетонный забор. Мальчика увезли на скорой в больницу. Он находился в состоянии шока, у него все лицо было в крови, разбиты нос, губы, присутствуют ушибы щек и головы.

Опубликованы два видео инцидента:

Ранее сообщалось, что в Запорожье работницу нелегального детсада подозревают в убийстве ребенка.

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