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Происшествия

Пьяный полицейский открыл стрельбу в Киеве, ранив двух человек

20:12 22 марта 2021
пистолет

Пьяный полицейский создал аварийную ситуацию на дороге, а затем выстрелами из пистолета ранил двух человек. Об этом сообщает Police Control Ukraine.

Участковый офицер полиции сектора превенции во время службы отправился на личном автомобиле «Орel Astra» на АЗС, где распивал спиртные напитки. Затем он забрал свою жену и поехал в направлении Броварского проспекта.

По дороге участковый создал аварийную обстановку с авто «Рorshе Panamera» и вступил в конфликт с его водителем. При этом правоохранитель достал пистолет и выстрелил в оппонента, ранив его в голень.

Рядом остановился «Nissan Micra», водитель которого вышел и попытался успокоить пьяного полицейского. К ним присоединилась жена офицера — она тоже пыталась утихомирить разбушевавшегося супруга. Но он снова выстрелил, ранив жену в руку и попав в «Nissan»

Пьяного участкового задержала полиция.

Напомним, в супермаркете Киева полицейский ударом сбил с ног женщину.

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