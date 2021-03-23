Крупные бриллианты из США попались украинским таможенникам

Киевские таможенники перехватили посылку с крупными бриллиантами из Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщили в столичном ведомстве.

На территорию Украины в международной посылке пытались переправить пять бриллиантов разных оттенков общей стоимостью 295 тысяч гривен.

В посылке, поступившей в Днепр из американского Балтимора, должен был находиться только распределитель документов с заявленной стоимостью 0 долларов США. Но во время проверки посылки на сканере таможенники заметили посторонние вложения. Распаковав, они выявили 5 ограненных камней массой от 0,18 до 3,02 карата. Цвета — от прозрачного до коричневого. Полиэтиленовые пакетики, в которых они находились, содержали характерные для бриллиантов отметки.

По заключению экспертов, обнаруженные камни — это ограненные алмазы (бриллианты) общей стоимостью 295 тысяч гривен или 10 700 долларов США.

Самый крупный бриллиант имеет насыщенный коричневый цвет, массу 3,02 карата, размер 10,58×7,68 мм, в огранке Овал-57. Стоимость камня — 5,5 тысяч долларов США. Остальные камни — в бриллиантовой огранке и огранке Радиант-57. На четырех бриллиантах обнаружены обозначения, нанесенные лазерной гравировкой, заметные только под микроскопом.

«Согласно международным нормам, запрещено вкладывать драгоценные камни в посылки без объявленной ценности. Кроме того, товары, пересылаемые через таможенную границу Украины в международных почтовых отправлениях, должны быть указаны в декларации», — говорится в сообщении таможни.

Киевской таможней был составлен протокол о нарушении таможенных правил и изъяты бриллианты.

Напомним, осенью прошлого года в порту «Южный» под Одессой таможенники обнаружили в партии бананов «фирменный» кокаин эквадорского наркосиндиката.

Фото facebook.com/KYIVcustomsUA

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