Один из организаторов нашумевшего митинга на Банковой получил подозрение

Во вторник, 23 марта, следователи сообщили о подозрении одному из организаторов акции на Банковой в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко, в ходе которой были разрисованы стены Офиса президента и выбиты несколько стекол в дверях.

«Действия лиц, нарушавших общественный порядок, квалифицированы как хулиганство. Правоохранители продолжают сбор доказательств противоправного поведения других активных участников для привлечения их к ответственности», — сообщают в МВД.

В министерстве не называют имени человека, которому сообщили о подозрении. Тем временем «Украинская правда», ссылаясь на свои источники в полиции, утверждает, что речь идет о лидере движения «Гонор» Сергее Филимонове.

Тем временем «Самозахист» в Telegram отмечает, что полицейские вручали сообщение о подозрении Филимонову не дожидаясь его адвоката. По данным ресурса, речь идет о статье 296 ч. 4 УК — «Хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или иного предмета, специально приспособленного или заранее приготовленного для нанесения телесных повреждений». Санкция — лишение свободы сроком от трех до семи лет.

Напомним, что во время акции здание Офиса президента облили краской и написали «Волю Стерненко». Также митингующие подожгли вывеску «Офис президента».

Фото со странички «Самозахиста» в соцсетях.

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