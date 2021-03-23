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Происшествия

В Киеве арестовали «безумного» стоматолога-злодея

13:11 23 марта 2021
Стоматолог

Столичный врач-стоматолог, которого подозревают в покушении на убийство, разбойных нападениях и мошенничестве на 400 тысяч гривен, арестован.

Как сообщают в столичной прокуратуре, во время судебного заседания, на котором 33-летнему уроженцу Черниговской области избирали меру пресечения, стоматолог угрожал прокурору. Следствием этому стало, что подозреваемому дополнительно инкриминируется ч. 1 ст. 345 УК Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

«В ходе досудебного расследования установлено, что с мая 2019 по сентябрь 2020 года указанный гражданин, занимаясь стоматологической практикой, вводил пациентов в заблуждение, сообщая им ложную информацию относительно необходимого объема медицинского лечения. Таким образом, злоумышленник завладел около 400 тысячами гривен своих пациентов», — отметили в прокуратуре и добавили, что медик проник в жилье одной из пациенток и похитил банковскую карту, сняв с нее 78 тысяч гривен.

В другом эпизоде, связанном с проникновением в жилье пациентки, стоматолог, как утверждает следствие, применил сильнодействующие вещества — женщина, которую врач вызвался проводить домой, потеряла контроль над своими действиями. Воспользовавшись этим, подозреваемый украл деньги и ценности на сумму 63 тысячи гривен.

«Указанный гражданин также подозревается в покушении на убийство 70-летней гражданки путем подключения электрических проводов, которые он заранее взял, к электропитанию напряжением 220 Вт в электрическом щитке, расположенном рядом с квартирой проживания потерпевшей», — добавили в прокуратуре.

Эксклюзивный материал о задержании в Киеве «стоматолога-клофелинщика» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Иллюстративное фото с Pixabay.

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