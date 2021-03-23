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Происшествия

Стало известно, как наказали полицейского за избиение женщины в супермаркете Киева

16:09 23 марта 2021
полиция

В Киеве уволили полицейского, ударившего посетительницу супермаркета. Об этом сообщает УНН.

Конфликт между сотрудником полиции охраны и покупательницей случился в супермаркете «Ашан» на улице Берковецкой. Судя по видео, снятому посетителями магазина, женщина отказывалась надеть маску. Полицейский забрал у нее телефон. Оскорбленная покупательница ударила ногой полицейского, тот ударил ее в ответ, но разница в силе дала о себе знать: женщина оказалась на полу.

За применение силы к покупательнице поплатился не только непосредственный виновник конфликта. Руководителя оскандалившегося полицейского также сняли с должности, а начальнику управления полиции охраны в Киеве объявили выговор. Назначено служебное расследование.

«Позорные действия полицейского ничем не могут быть оправданы», — заявили в МВД.

Напомним, ношение масок посетителями и персоналом торговых центров обязательно еще с прошлого года. Постановлением от 22 марта жителям регионов, отнесенных к «красной» карантинной зоне (включая Киев), предписано носить маску еще и на улице.

Фото скриншот KyivOperativ/Telegram

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