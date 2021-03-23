Уже не подавал признаков жизни: полиция показала видео спасения провалившегося под лед киевлянина

В Киеве патрульные полицейские спасли мужчину, провалившегося под лед. Когда инспекторы приехали к водоему на ул. Кадетский Гай, мужчина уже долгое время находился в ледяной воде, сильно переохладился и практически не реагировал на патрульных. Спасательная операция была снята полицейскими видеорегистраторами.

Полынья, из которой предстояло вытащить мужчину, находилась в 15 метрах от берега. К пострадавшему инспекторы добирались по настилу из досок. Затем мужчину обвязали тросом и вытащили на берег.

Бригада «скорой» подтвердила, что пострадавший получил общее переохлаждение, а потому нуждается в госпитализации.

На месте ЧП работали инспекторы Виталий Данильчук и Богдан Лисовский, а также их коллеги Александр Гирну, Ирина Николаенко, Сергей Галанзовский и Вадим Басенко.

Днем ранее киевские патрульные спасли троих детей, провалившихся под лед на озере. Подростки думали погулять по замерзшему водоему, но лед был тонким, и друзья оказались в воде.

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