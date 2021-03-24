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Происшествия

В Украине поймали белорусского шпиона

11:46 24 марта 2021
шпион

Контрразведчики СБУ разоблачили на Волыни белорусского шпиона. Агент КГБ Беларуси был послан на украинскую территорию собирать ценные сведения об охране границы, техническом оснащении силовиков. Шпион готовился завербовать помощников из числа пограничников и таможенников и собирался через них добывать интересующую информацию.

Кроме сбора разведданных, шпиону была поставлена более важная задача. Ему предстояло наладить каналы переправки оружия из Украины в Беларусь, чтобы потом обвинить Киев в незаконном экспорте вооружения и в дестабилизации ситуации в соседней стране.

Задержали гражданина Беларуси после того, как он в очередной раз приехал на встречу с якобы завербованным украинским пограничником. Иностранцу предъявлены подозрения в шпионаже (ч.1. ст. 114 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, ранее в Харькове был задержан российский шпион, пытавшийся заполучить техдокументацию на украинские военные разработки.

Фото pixabay.com

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