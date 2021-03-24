Разгорячившийся полицейский травмировал ребенка на Донбассе

В Донецкой области наказали полицейского, безосновательно применившего силу к ребенку. Об этом сообщает Госбюро расследований.

Инцидент с насилием случился 16 февраля в Краматорске. Сержант полиции, оформляя ДТП, силой заставил подростка-свидетеля вернуться в машину. Месяц спустя полицейский стал подозреваемым в превышении власти.

Пострадавшим от сержанта полиции стал 12-летний школьник из Краматорска. Подросток объяснил, что после ДТП хотел пойти домой, поскольку был пассажиром и его присутствие при расследовании аварии не требовалось. В ходе следственного эксперимента было продемонстрировано, как полицейский применил специальный боевой прием: повалил юношу на землю, заломал руки, а потом силой вернул на место ДТП.

Несовершеннолетний получил легкие телесные повреждения, а полицейского хотят привлечь по статье о злоупотреблении властью. Наказание предполагает до 8 лет тюрьмы и лишение права работать в полиции.



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