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Происшествия

Полицейские успели спасти киевлянина, пытавшегося выпрыгнуть из окна многоэтажки

16:54 24 марта 2021
Самоубийца

В сеть выложили видео спасения столичными полицейскими мужчины, который выбрасывал с балкона многоэтажки вещи, а затем повис на карнизе.

Как сообщают в столичной Патрульной полиции, инцидент произошел на улице Борщаговской, где местная жительница заметила странные действия мужчины и позвонила правоохранителем.

Свидетельница утверждала, что киевлянин перелезает за ограждение балкона многоэтажки, крушит предметы и выбрасывает их на улицу из окна и, вероятно, хочет прыгнуть вниз.

Патрульные полицейские, приехавшие по вызову, едва успели спасти мужчину — они появились в тот момент, когда несостоявшийся «прыгун» повис на карнизе балкона.

Инспекторам Юлии Литвиновой и Андрею Гончаруку удалось втащить мужчину в помещение. Позже его предали приехавшим медикам.

Напомним, что киевским полицейским в похожей ситуации удалось спасти женщину, которая хотела прыгнуть с балкона на 12-м этаже и уже перелезла через поручни.

Фото — скриншот.

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