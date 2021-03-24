Эпичный пожар в Закарпатье: горят многоквартирные дома для переселенцев

В селе Теребля Закарпатской области продолжается тушение пожара в ЖК «Солотвинский». Как сообщает региональное управление ГСЧС, огонь охватил 2 многоквартирных жилых дома, построенных для переселенцев из зоны провалов в соседнем Солотвино.

Информация о возгорании поступила на «горячую линию» спасателей в 15:06. По состоянию на 16:00 на месте работали 6 единиц техники и более 30 спасателей из пожарно-спасательных подразделений городов Тячев, Виноградов, Хуст и пгт Вышково.

Ориентировочная площадь пожара составляет 1200 кв. метров, тем не менее пострадавших при пожаре нет.

ГСЧС опубликовало фото и видео с места событий.

По данным ресурса UA-Reporter, микрорайон в Теребле начали возводить за счет государства в 2011 году. На это было выделено 120 млн гривен. Всего в селе построено 8 многоквартирных домов и 17 индивидуальных домов усадебной застройки. Однако на данный момент в новый комплекс переехало всего несколько человек.

Напомним, в понедельник, 22 марта, в Одессе во время тушения пожара в жилом доме погиб спасатель.

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