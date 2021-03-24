«Гастролер» из России заработал полмиллиона гривен на торговле фальшивыми царскими монетами

На Черниговщине задержали мошенника, который втерся в доверие к пенсионеру, чтобы продать ему 128 псевдо-«царских» монет на целых 500 тысяч гривен. Аферу вскрыли сотрудники Прилуцкого районного отдела полиции.

Ликвидировав домашние сбережения и сняв деньги с депозита, пенсионер отдал мошеннику 11 тысяч долларов США и 200 тысяч гривен, причем продавец повсюду сопровождал 68-летнего мужчину. Лишь после завершения «сделки» покупатель решил обратиться к специалисту-антиквару. Тот шокировал клиента: монеты фальшивые, они изготовлены из дешевого металла и лишь покрыты тонким слоем золота и серебра. Пенсионер был вынужден обратиться в полицию.

«В ходе реализации оперативной информации мужчину задержали сотрудники полиции Прилукского в городе Фастов Киевской области», — рассказал начальник Прилукского районного отдела полиции Назар Параций.

В совершении мошенничества подозревается 29-летний гражданин Российской Федерации, который прибыл в Украину в начале марта. В поисках покупателя монет он курсировал по различным населенным пунктам страны, пока не наткнулся на доверчивого дедушки в Прилуках.

При обыске автомобиля подозреваемого правоохранители изъяли 11 000 долларов США и 200 000 гривен, полученных преступным путем. Также был изъяты и монеты, которые злоумышленник не успел реализовать.

Изъятые ценности

Уголовное производство осуществляется по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество, совершенное в крупных размерах»), наказание в рамках которого состоит в лишении свободы на срок от 3 до 8 лет.

На данный момент иностранцу объявлено подозрение о совершении уголовного правонарушения, он взят под стражу, а полиция проверяет фигуранта на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Украины.

Напомним, в конце 2020 года в Коломые Ивано-Франковской области задержали двух граждан Румынии, которые втерлись в доверие к 80-летнему жителю Коломыи и похитили из его дома большую сумму денег. Пенсионеру они представились немецкими кардиологами, которые могут помочь в лечении болезни сердца пострадавшего.



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