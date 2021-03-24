СБУ отчиталась о ликвидации ЧВК: под подозрением экс-нардепы Семенченко и Шевченко

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой «частной военной компании», в состав которой входило более 150 человек, а организаторам и выступили бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный как внештатный агент НАБУ.

Они, а также еще как минимум 13 граждан Украины, вербовали ее потенциальных участников, предпочитая бывших военных и правоохранителей с опытом участия в боевых действиях, сообщили в пресс-центре СБУ.

В рамках расследования сотрудники СБУ провели около 80 обысков по адресам офисного помещения, мест проживания, временного пребывания и тренировки фигурантов дела в столице, Киевской и Донецкой областях.

В ходе обысков были изъяты в т. ч. почти 5500 патронов различного калибра, 7 реактивных противотанковых гранат РПГ-26, четыре подствольных гранатомета, ручной пулемет Калашникова, две автоматические винтовки, 3 пистолета и 3 автомата Калашникова АКС и АКС-74, а также боеприпасы и устройство для обеспечения конфиденциальных переговоров.

Сам Евгений Шевченко в Facebook подтвердил проведение у него следственных действий, отметив, что сотрудники спецслужбы искали у него российские контрабандные товары военного назначения, однако ничего не обнаружили и не изъяли.

«Суд по мере пресечения, наверное, будет завтра — увидимся», — написал агент НАБУ, уточнив, что дело, в рамках расследования которого проводился обыск, касается событий 2018 года.

Тогда он вместе с ветеранами действительно планировал создать охранную компанию для выполнения контрактов по безопасности (охрана объектов и сопровождение конвоев) Госдепа США в Сирии и Афганистане.

Напомним, ранее «тайный агент НАБУ» Евгений Шевченко сам обвинил в государственной измене главу Офиса президента Андрея Ермака, который, по его словам, сорвал «длительную и тщательно спланированную операцию контрразведки СБУ» по задержанию боевиков ЧВК «Вагнера».

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