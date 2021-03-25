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Происшествия

Остались 15-летняя дочь и 8-летний сын: шахтер погиб в Белозерском

10:47 25 марта 2021
Траурная свеча

В Добропольском районе Донецкой области произошла трагедия в шахте «Белозерская» — там в результате несчастного случая погиб горнорабочий.

Согласно информации главы Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаила Волынца в Facebook, все случилось 4:15 25 марта в монтажной камере на горизонте 550 м седьмой южной лавы L8.

Погибшему горнорабочему очистного забоя Александру Нису было 39 лет. У него остались двое детей — 15-летняя дочь и 8-летний сын.

Напомним, в конце 2020 года на Луганщине произошел обвал горных пород в шахте «Золотое», которая входит в состав государственного предприятия «Первомайскуголь». Тогда под завалами оказались двое шахтеров.

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