СБУ раскрыла детали обысков в офисах Медведчука

Правоохранители расследуют возможное участие представителей общественной организации «Украинский выбор» в незаконной аннексии Крыма. Об этом сообщает Telegram-канал СБУ.

Следователи спецслужбы проводят досудебное расследование. Они подозревают членов ОО «Украинский выбор» в содействии проведению незаконных референдума и выборов в Крыму и Севастополе в 2014 году.

Установлено, что члены общественной организации в ходе аннексии полуострова Россией и в дальнейшем активно поддерживали оккупантов. Они входили в состав незаконных избирательных комиссий и участков, а также вооруженного формирования «Самооборона Крыма».

СБУ собирается сообщить этим лицам о подозрениях в государственной измене и в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Ранее сообщалось, что у родственников Козака и Медведчука правоохранители провели масштабные обыски.

Фото: пресс-служба СБУ

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