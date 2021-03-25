СБУ раскрыла детали обысков в офисах Медведчука
Правоохранители расследуют возможное участие представителей общественной организации «Украинский выбор» в незаконной аннексии Крыма. Об этом сообщает Telegram-канал СБУ.
Следователи спецслужбы проводят досудебное расследование. Они подозревают членов ОО «Украинский выбор» в содействии проведению незаконных референдума и выборов в Крыму и Севастополе в 2014 году.
Установлено, что члены общественной организации в ходе аннексии полуострова Россией и в дальнейшем активно поддерживали оккупантов. Они входили в состав незаконных избирательных комиссий и участков, а также вооруженного формирования «Самооборона Крыма».
СБУ собирается сообщить этим лицам о подозрениях в государственной измене и в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Ранее сообщалось, что у родственников Козака и Медведчука правоохранители провели масштабные обыски.
Фото: пресс-служба СБУ189
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