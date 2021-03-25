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Происшествия

Во Львове обезвредили опасную банду, грабившую заробитчан

17:01 25 марта 2021
задержание грабителей

Оперативные сотрудники полиции и прокуратуры Львовщины задержали членов банды, которые грабили заробитчан, возвращавшихся домой из-за рубежа.

Как сообщили в областном главке полиции, в преступную группу входили четверо жителей Сумской области, в возрасте 18,22 и 37 лет. Они подбирали своих жертв на автовокзале, входили к ним в доверие и под разными предлогами предлагали с ними выпить. «Обмывали» встречу земляков, рождение ребенка и другие вымышленные события.

При этом злоумышленники добавляли в алкоголь сильнодействующий препарат, от которого их жертва теряла сознание. После этого человека отвозили за пределы Львова, забирали у него деньги и документы, мобильный телефон, одежду, часы и другие ценные вещи. Ограбленного заробитчанина бросали на обочине дороги.

Грабителей задержали во время очередного преступления.

Львовская областная прокуратура сообщает, что у злоумышленников при обысках по месту проживания изъяли автомобиль, мобильные телефоны и сим-карты, деньги в разных валютах (евро, гривни, злотые, белорусские рубли), алкогольные напитки и флаконы с медицинскими препаратами.

Установлено, что подозреваемые причастны к совершению четырех таких преступлений, жертвами которых стали жители Одессы, Херсонской и Львовской областей.

Следствие продолжается. Идет проверка возможной причастности подозреваемых к другим преступлениям. Им грозит десятилетний срок с конфискацией имущества по статье «Разбой».

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