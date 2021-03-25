Вернувшихся из Египта украинцев не выпускают из аэропорта в Харькове: что происходит

В Харькове украинцам, прилетевшим из Египта, не разрешают покинуть аэропорт из-за отсутствия при себе готовых отрицательных ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщает РБК-Украина.

Задержка пассажиров вызвана требованиями нового постановления правительства, которое предусматривает обязательное наличие отрицательных ПЦР-тестов для всех, кто прибывает из-за границы.

Видео из аэропорта с пассажирами, прибывшими рейсом «Шарм-эль-Шейх — Харьков», опубликовала в Facebook группа «Харьков NOW».

При этом в комментариях уточняют: «Тест можно сдать и по прилету, и при отрицательном результате программа Дія автоматически снимет с изоляции».

Раньше тестирование и самоизоляция требовались только для пассажиров, возвращающихся из стран «красной» зоны, но теперь требования распространяются на все страны.

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