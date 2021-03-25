«Не кричите и не зовите на помощь. Все равно прыгну с моста и умру», — сказал мужчина и сделал шаг вниз

В Кременчуге Полтавской области люди, решившие свести счеты с жизнью, обычно идут на Крюковский мост и прыгают в Днепр. Течение в том месте сильное, шансов выплыть, если вдруг в последний момент передумаешь умирать, мало. Количество суицидов на злосчастном мосту увеличилось после того, как с этого стратегического объекта была снята военизированная охрана, выставленная после начала боевых действий на Донбассе. Освещение там слабое: в темное время суток лампочки могут гореть с одной стороны через три столба, позволяя человеку с суицидальными намерениями оставаться незамеченным. А проезжающие мимо водители в большинстве своем не реагируют на тех, кто забирается на перила. Видеокамер на всей протяженности моста нет. Но в тот поздний вечер 6 марта жителю Кременчуга Александру не суждено было умереть.

«Находясь по ту сторону перил, Саша курил, и я с ужасом думала, что будет, если сигарета догорит»

Тридцатилетняя Анна Довгопол часто добирается домой на правый берег пешком — по велосипедной дорожке через длинный мост. Это занимает у нее 20—25 минут, что бывает быстрее, чем ждать вечером общественный транспорт. Уходя с работы из детской городской больницы, она посмотрела на часы. Было 19:05.

— Приблизительно через полчаса после этого на мосту я увидела человека, который перелез через перила и стоял на небольшом выступе, — вспоминает Аня. — Я шла по правой стороне, а он был на левой. Увидев издали силуэт, подумала сначала, что мне померещилось. Но все же ускорила шаг. Перешла дорогу, лавируя между автомобилями, и дальше просто побежала. В двух метрах от того места, которое мужчина выбрал для самоубийства, я остановилась, боясь его испугать. «Что случилось? Почему вы здесь сидите?» — обратилась к нему. Он курил. Слева, по эту сторону перил, стояла недопитая бутылка кока-колы. Не знаю, что в ней было, но мужчина показался мне слегка выпившим. Аккуратно подстрижен, прилично одет: темно-серая куртка с капюшоном, джинсы. Он обернулся, но ничего не ответил.

«Кроме воды, под мостом ничего больше нет. Да и та холодная. Не лето ведь», — сказала я. Мне было важно, чтобы он оторвался от той точки вдали, в которую смотрел. Доставать из сумки мобильный и кого-то просить о помощи, я не стала, чтобы не спровоцировать его на неадекватные действия. Машины проезжали мимо. «Меня бросила девушка», — услышала я его ответ и, наконец, встретилась с ним глазами.

Познакомились. Он сказал, что его зовут Александр. «Кричать и звать на помощь не надо, это не поможет. Я все равно прыгну. Меня никто не остановит, даже вы», — предупредил он. Не знаю, сколько мы с ним разговаривали, может, минуты четыре. Все это время Саша курил, и я с ужасом думала, что будет, если сигарета догорит. Понимала, что удержать его, если что, не смогу — во мне всего 42 килограмма, а он мужчина крепкого телосложения лет сорока с лишним.

Мне нужно было выиграть время. Был страх, что ничем не смогу помочь человеку. Надеялась на то, что нас все-таки увидят проезжающие мимо водители. Как можно было не заметить нас и не понять, что это не вечерняя прогулка? Тем более что на мне были белые кроссовки — их издалека видно…

«В двух метрах от того места, которое мужчина выбрал для самоубийства, я остановилась, боясь его испугать. И осторожно завела разговор…» — говорит Анна Довгопол. Фото со страницы Анны ДОВГОПОЛ в «Фейсбуке»

В это время по мосту в сторону центра за рулем красной «Тойоты» проезжала блондинка.

— Нас с мужем пригласили на день рождения, — рассказывает 33-летняя Карина Соловьева. У нее все еще сиплый голос — сорвала его, зовя на помощь проезжавших мимо водителей. — Должны были выехать раньше, но задержались, да еще цветы выбирали. Где-то на середине моста, ближе к левому берегу, боковым зрением я заметила мужчину за перилами. По противоположной стороне прошел человек, не обратив на него внимания…

Решение пришло мгновенно: нужно спасать. Но остановиться в потоке машин уже не могла. Впереди идущий транспорт тянулся медленно, и я нервничала, потому что по всем правилам должна была сначала съехать с моста, сделать разворот на светофоре и вернуться обратно. Нажала на газ, пошла на обгон. «Что ты надумала? Нам не в ту сторону», — удивился муж. «Я сейчас развернусь, и ты сядешь за руль. Остановишь там, где скажу. Я выйду, а ты, чтобы не задерживать движение, поедешь дальше и вызовешь полицию», — объяснила Жене свое решение.

Карина Соловьева, сидевшая за рулем красной «Тойоты», единственная из водителей, проезжавших в тот момент по Крюковскому мосту, пришла на помощь незнакомцу. Фото с сайта кременчугской газеты «ТелеграфЪ»

Когда Карина подъехала к месту ЧП, рядом с мужчиной уже находилась Анна. Оказавшись возле незнакомых ей людей, Карина поняла, что предстоит тяжелый разговор. Говорит, была уверена, что ей удастся убедить человека не делать опрометчивого шага. Закурила, давая понять ему, что намерена спокойно во всем разобраться. Начала выяснять, какие у него проблемы, упрашивала перелезть обратно.

«Любая проблема не проблема, выхода нет только из гроба, — обратилась она к мужчине, стоявшему над пропастью. — Вы же умрете…» «Я знаю, — равнодушно ответил он. — Вы не верите, что я прыгну?» «Вы же чей-то сын, муж, отец… Представьте себя на месте людей, которым вы сделаете больно», — продолжала убеждать незнакомца Карина.

Александр слушал ее минуты две, но не факт, что слышал. А потом… сорвался вниз. Но, видимо, в последние секунды страх не позволил ему разжать пальцы, и он повис на ржавой трубе, за которую держался до этого.

«Буду висеть, пока не онемеют руки»

До воды было метров семь. А Карина и Анна находились от Александра на расстоянии вытянутой руки. И они использовали последний шанс удержать мужчину на этом свете. Просунув руки в узкую щелочку между перилами и асфальтовой дорожкой, они схватили его сначала за капюшон куртки, а потом — за рукава ниже локтя. Чтобы дотянуться до Александра, женщинам пришлось стать на колени и буквально упереться лбами в хлипкие прутья перил аварийного моста.

— Не дай бог ненадежные прутья перил не выдержали бы, точно было бы три трупа, — поеживается от своего предположения Анна Довгопол.

В тот момент женщинам было уже не до уговоров. Они плакали и кричали изо всех сил, умоляя о помощи. Но машины проезжали мимо. Возможно, их просто не видели за отбойником. А возможно, человеческое равнодушие брало верх над состраданием.

Позже в комментариях в соцсетях спасительницы прочитали немало, что называется, убийственных отзывов об этом происшествии. Дескать, зачем мешать человеку умереть? Это его личная проблема, его выбор… А Аня, продолжая путь домой после случившегося, услышала, как стоявший в пробке на перекрытом мосту водитель возмущался: «Кому-то скучно стало…»

— Удерживая Александра, мы говорили ему: поднимайтесь, — вспоминает Карина. — «Буду висеть, пока не онемеют руки», — ответил он. У нас было ощущение, что все вот-вот случится прямо у нас на глазах и это будет самая большая потеря в нашей жизни.

— Накануне, 5 марта, на этом мосту произошла очередная трагедия: мужчина бросился в Днепр, — рассказывает Анна. — Его некому было остановить. А у нас с Кариной был шанс спасти человека. Поэтому мы вцепились в него из последних сил. Александр, как нам показалось, тоже был в шоке, но никаких попыток помочь нам не предпринимал.

— Так мы удерживали Александра минут пять-шесть, — продолжает Карина. — Мне они показались вечностью. Тогда не чувствовала боли в теле. Но синяки на коленях и плечах до сих пор не сошли.

Как известно, в момент сильного душевного потрясения человек способен выдержать то, что в обычных условиях ни за что не смог бы. Это был как раз тот случай. Две хрупкие женщины, рискуя собственными жизнями, совершили непостижимое — какими-то невероятными усилиями не позволили мужчине умереть.

Судьбу незадачливого самоубийцы решило еще одно совпадение. По вызову мужа Карины Евгения на Крюковский мост оперативно выехал наряд патрульной полиции. А вслед за ним, услышав сообщение о попытке суицида, отправился временно исполняющий обязанности командира роты № 3 Владислав Метельский. К счастью, в багажнике его машины находилась длинная веревка, которую он положил туда буквально накануне.

— Дежурные экипажи в ночные смены у нас состоят из одного полицейского и троих нацгвардейцев, — рассказывает «ФАКТАМ» патрульный Иван Кушнир. — Мы только заступили на дежурство, когда получили сообщение о ЧП на Крюковском мосту. Включив сирену и проблесковые маячки, помчали к месту происшествия. Сменили обессиливших женщин, однако вытянуть наверх потенциального самоубийцу не могли. Хорошо, что вскоре подъехал Владислав Метельский. Сделав на одном конце веревки петлю, набросили ее на ногу мужчине и таким образом, поддерживая его за руки и за ремень, вшестером (нас было шестеро физически крепких человек) вытащили мужчину наверх, словно репку. Он никого не благодарил. «Зачем? Не надо было…» — только и сказал, очутившись в безопасности.

Вся эта история по спасению (начиная с того момента, когда к Александру подошла Анна) заняла не больше 12 минут. Кстати, едва мужчину подняли наверх, под мостом прошел железнодорожный состав, приведя его конструкции в сильную вибрацию…

«Спасая чужого человека, я потеряла обручальное кольцо»

Скорая забрала несостоявшегося самоубийцу в психдиспансер. Аня продолжила свой путь домой. Когда же Карина встретилась с мужем, он был в шоке: «Я думал, ты вышла из машины, чтобы просто посмотреть…» И они отправились на день рождения. Синяки и ссадины на теле женщина заметила позже.

— Тот вечер многое изменил в моей жизни, — вздыхает Карина. — Спасая Александра, я потеряла золотое обручальное кольцо, недавно купленное мужем. Это, конечно, его расстроило. Мы с ним несколько раз возвращались на мост, но кольца так и не нашли. С Женей мы живем недавно, я переехала к нему из Полтавы. Такая экстремальная ситуация в нашей жизни произошла впервые. Я стараюсь доказать ему, что не может золотая вещь стоить дороже человеческой жизни…

На следующий день Карина поговорила с Александром и его мамой. Оказалось, у мужчины действительно были проблемы в личной жизни. Любимая женщина устраивала ему скандалы из-за того, что он не всегда мог заработать деньги. Как сложатся их отношения дальше, осознают ли они, что ходили по краю пропасти, трудно сказать…

Саша и его родня, узнав, что Карина потеряла кольцо, пообещали возместить ущерб. «У меня есть маленькая дочка, лучше купите ей киндер-сюрприз», — сказала в ответ Карина.

— Нужно быть добрее и внимательнее друг к другу, чтобы не происходило таких трагедий, — делает вывод Карина Соловьева. — Я, например, не могу пройти мимо нуждающегося человека. Могу оплатить продукты бабушке, которой не хватает денег рассчитаться на кассе. И не могу остаться равнодушной к человеку, который решил броситься вниз с моста…

Анна Довгопол возмущена тем, что человека, намеревавшегося совершить суицид, медики отпустили домой уже через три часа. Приехала женщина, с которой он живет и из-за которой хотел умереть, и его отпустили «под ее присмотр». Хотя таким людям необходима профессиональная психологическая помощь в условиях стационара. А полиция должна провести расследование относительно доведения до самоубийства.

— Я раньше работала в паллиативном отделении, где находятся люди, у которых нет надежды на излечение, — говорит Анна. — И прекрасно знаю, что многие из них готовы отдать все за возможность жить. Знаю, как они ценят каждый день, каждое проявление заботы к себе. Вот бы тех, кто считает, что столкнулся с неразрешимыми проблемами, направлять в такие отделения.

Ранее в Кременчуге спасли от суицида бойца АТО, пытавшегося прыгнуть в Днепр с моста. А недавно мужчина пытался выпрыгнуть с балкона 7 этажа, но патрульным удалось поймать его за ноги.

Фото в заголовке: pixabay

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