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Происшествия

В Киеве прохожий, рискуя жизнью, спас тонущую в Днепре девушку: очевидцы сняли подвиг на видео

21:19 25 марта 2021
спасение

В Оболонском районе Киева прохожий спас девушку, провалившуюся под лед. Об этом сообщили в киевском главке ГСЧС.

Сообщается, что спасатели, после звонка о ЧП, прибыли на улицу Приречная, 27а. Но девушку уже из воды вытащил мужчина, который не побоялся холодной воды. Известно, что героя зовут Тарас Чухлиб.

Он сказал, что не считает свой поступок героическим.

Пострадавшую невредимую, но с признаками переохлаждения, передали медикам, ее жизни ничего не угрожает.

Напомним, три дня назад киевские патрульные и случайный прохожий спасли троих детей, провалившихся под лед в озере в парке «Партизанская слава».

О том, как спасатель и односельчане на Винничине спасли пенсионера, который провалился в полынью, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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