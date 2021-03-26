Три соратника Медведчука получили подозрение в госизмене

Представители Всеукраинского общественного движения «Украинский выбор-Право народа», который до 2016 года назывался «Украинский выбор», способствовали аннексии Крыма. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Как известно, основатель организации — нынешний глава ОПЗЖ Виктор Медведчук.

По информации Офиса, двое подозреваемых, будучи руководителями инициативных групп общественного движения, входили в состав незаконного вооруженного формирования «Самооборона Севастополя».

Один из подозреваемых возглавлял территориальное подразделение НЗФ, другой был руководителем отдельного подразделения «самообороны» — «Славянский щит».

По данным прокуратуры, они выполняли противоправные приказы главарей формирования, а также принимали активное участие в организации и проведении незаконного референдума на территории полуострова Крым.

В частности, эти мужчины были наблюдателями на «участках», в составе незаконных избирательных комиссий, а также обеспечивали охрану участков и беспрепятственное проведение «референдума» в Севастополе.

Один из руководителей обособленного подразделения «Украинского выбора» участвовал в проведении митингов в поддержку оккупации полуострова Россией и проведения незаконного «референдума».

Во время публичных выступлений на митингах подозреваемый высказывал призывы к изменению государственной границы Украины.

Кроме того, все подозреваемые были награждены Россией медалями «За возвращение Крыма».

Офис генпрокурора не называет имен подозреваемых. По данным «Украинской правды», речь идет об Олеге Слюсаренко, Александре Синявском и Иване Комелове.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается и осуществляется Главным управлением СБУ в АР Крым.

Этому предшествовали обыски СБУ в офисах Всеукраинского общественного движения «Украинский выбор-Право народа».

214

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter