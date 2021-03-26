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В Украине пресекли экспорт комплектующих для кораблей ВМФ РФ

13:26 26 марта 2021
комплектующие

СБУ предупредила незаконный экспорт комплектующих для военных российских кораблей. Об этом сообщили в спецслужбе.

По информации спецслужбы, агрегаты для военно-морского флота страны-агрессора хотели вывезти под видом гражданской продукции и по фальшивым документам.

«Заказчик» должен был получить товар якобы российского производства в рамках реализации государственной программы РФ по «импортозамещению».

По данному факту начато уголовное производство, проводятся соответствующие следственные действия.

Напомним, на днях СБУ отчиталась о ликвидации ЧВК, которая действовала на территории Украины под видом охранной компании. В спецслужбе организатором и руководителем фирмы считают экс-нардепа Семена Семенченко.

Фото t. me/SBUkr/

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