27.82 / 28.03 32.75 / 33.11
Киев: +8
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Днепре ночью горел трехэтажный дом, пострадали люди

8:52 27 марта 2021
пожар

В ночь на 27 марта в Днепре горел жилой дом. Пострадали пожилая женщина и 20-летний юноша. Как сообщает ГСЧС, другие жильцы сумели вовремя распознать опасность и выбежать из здания.

О пожаре в трехэтажном доме по улице Светлова стало известно около часа ночи. Источник огня находился в спальне одной из квартир на третьем этаже. Пламя быстро распространялось, охватило крышу и грозило оттуда распространиться на всю площадь здания.

До прибытия пожарных четверо взрослых и семеро детей успели выбежать из дома. В огне сильно обгорела 55-летняя женщина — с ожогами 80% тела пострадавшую увезли в больницу. Состояние пациентки тяжелое. Еще один пострадавший — юноша 20 лет, у которого обгорели 10% тела. Молодого человека госпитализировали.

Квартира, где начался пожар, и крыша дома сильно повреждены. Тушили пожар около сорока минут, но за это время успела сгореть мебель в квартире и вещи жильцов. Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров.

Напомним, ранее в этом месяце при похожих обстоятельствах случился пожар в жилом доме на проспекте Александра Поля в Днепре. Из спальни огонь легко распространился по квартире, а задымленные лестничные пролеты отрезали путь к отступлению.

94

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Артем Карпец

Боксер вышел на бой в Москве в футболке с флагом Украины: пришлось оправдываться

лобода светлана

«Вы попали»: Лобода пригрозила засудить пластического хирурга из Узбекистана из-за своей «ринопластики»

вакцина

Лучше индийская Covishield: в Минздраве объяснили, почему не стоит рассчитывать на украинскую вакцину

самоубийство

«Не кричите и не зовите на помощь. Все равно прыгну с моста и умру», — сказал мужчина и сделал шаг вниз

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер