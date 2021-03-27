В Днепре ночью горел трехэтажный дом, пострадали люди

В ночь на 27 марта в Днепре горел жилой дом. Пострадали пожилая женщина и 20-летний юноша. Как сообщает ГСЧС, другие жильцы сумели вовремя распознать опасность и выбежать из здания.

О пожаре в трехэтажном доме по улице Светлова стало известно около часа ночи. Источник огня находился в спальне одной из квартир на третьем этаже. Пламя быстро распространялось, охватило крышу и грозило оттуда распространиться на всю площадь здания.

До прибытия пожарных четверо взрослых и семеро детей успели выбежать из дома. В огне сильно обгорела 55-летняя женщина — с ожогами 80% тела пострадавшую увезли в больницу. Состояние пациентки тяжелое. Еще один пострадавший — юноша 20 лет, у которого обгорели 10% тела. Молодого человека госпитализировали.

Квартира, где начался пожар, и крыша дома сильно повреждены. Тушили пожар около сорока минут, но за это время успела сгореть мебель в квартире и вещи жильцов. Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров.

Напомним, ранее в этом месяце при похожих обстоятельствах случился пожар в жилом доме на проспекте Александра Поля в Днепре. Из спальни огонь легко распространился по квартире, а задымленные лестничные пролеты отрезали путь к отступлению.

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