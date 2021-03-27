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Происшествия

Страшная смерть в заводской мешалке: парень погиб в резервуаре по заготовке массы для плитки

11:09 27 марта 2021
Бетонные мешалки

В Житомирской области на предприятии в Новоград-Волынском районе погиб молодой человек. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Житомирской области.

Сообщается, что работнику было 28 лет. По предварительной информации, он попал в резервуар для смешивания компонентов стройматериалов.

«Телесные повреждения, полученные мужчиной, оказались несовместимы с жизнью», — говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье «нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью». Сейчас ведется расследование.

По информации местного ресурса 04141, инцидент произошел утром 24 марта в селе Чижовка. Там расположен завод по производству санитарной керамики «Церсанит».

«Работник погиб страшной смертью после того, как он попал в резервуар для заготовки массы для изготовления плитки. После этого парня буквально перемолола специальная установка. В резервуаре обнаружили остатки: его обувь и элементы тела. Их изъятие осложняется тем, что масса со временем загустевает», — пишет местное издание.

Как писали «ФАКТЫ», в прошлом году в Киеве на Печерске в районе бывшего завода «Арсенал», на территории которого планируется строительство, случилось ЧП. Бетонная плита упала на экскаватор и раздавила кабину. В экскаваторе в момент обрушения плиты находился мужчина — водитель. Он погиб под обломками.

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