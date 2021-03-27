В Черкасской области из-за пожара погибли пожилая женщина и двое детей

В Черкасской области в селе Белозорье неисправная печь в частном доме унесла три жизни. В доме возник пожар, в дыму задохнулись 68-летняя пенсионерка и двое девочек пяти и трех лет. Об этом сообщает ГСЧС.

Прибывшие пожарные бригады быстро справились с огнем, но к тому моменту все находившиеся в доме отравились продуктами горения. Реанимационные мероприятия не помогли, бригада «скорой помощи» констатировала смерть трех человек.

Спасатели говорят, что по предварительным данным, к трагедии привела неправильная эксплуатация печного отопления.

Напомним, такая же неисправная печь привела к трагедии в Запорожье. В дыму задохнулись две пожилые женщины, жившие в доме.

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