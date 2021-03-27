Смертельное ДТП под Николаевом: грузовик столкнулся с такси, погибли три человека

В Николаевской области такси въехало в грузовик, три человека погибли. ДТП произошло около 11:30 27 марта на 140 км автодороги Одесса — Вознесенск — Новый Буг в Вознесенском районе.

Как сообщили в полиции, 36-водитель такси и двое его пассажиров погибли на месте, а Opel Vectra оказался практически уничтожен.

61-летний водитель грузового автомобиля Renault Magnum не пострадал.

Инцидент квалифицирован по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц»).

Напомним, накануне в Луцке столкнулись маршрутное такси «Богдан» и грузовик ЗИЛ с прицепом, пострадали 8 человек.

Фото Полиции Николаевской области

135

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter