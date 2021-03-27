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Мать ни при чем: стало известно, почему обнаженная девушка гуляла с ножом по Мукачево

18:16 27 марта 2021
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В Патрульной полиции Закарпатской области объяснили мотивы действий девушки, гулявшей накануне по центру Мукачево полностью обнаженной.

В комментарии ТСН.ua представитель патрульной полиции Закарпатской области Эрнест Завадский сообщил, что 23-летняя возмутительница спокойствия пыталась совершить самоубийство.

По его словам, патрульным пришлось выезжать на место инцидента дважды. Во второй раз у нее отобрали нож и передали нарушительницу медикам.

«Предварительно выяснилось, что эта 23-летняя девушка хотела покончить с собой. У нее забрали нож. Патрульные полицейские отвезли ее в центральную районную больницу г. Мукачево и передали врачам», — сообщил правоохранитель.

Также в полиции опровергли информацию из соцсетей о том, что мать девушки в ответ на звонок правоохранителей заявила, мол, «пусть ее дочь выбросится с моста».

Напомним, в апреле 2020 года в Харькове голая женщина носила по улице в пакете отрезанную голову своей дочери, а при попытке ее задержать бросалась на полицейских с заточкой. «ФАКТЫ» сообщали подробности страшного убийства ребенка.

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