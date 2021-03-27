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Происшествия

Вокруг шеи была обвита пуповина: женщина родила ребенка в общественном туалете и выкинула его в выгребную яму

19:13 27 марта 2021
Новорожденный в реанимации

В селе Панютино на Харьковщине 41-летняя женщина родила ребенка в заброшенном туалете на железнодорожном вокзале и выбросила его в выгребную яму, однако младенца спасли. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

«Информация о происшествии поступила в Лозовский районный отдел полиции 27 марта в 6:48. Заявительница сообщила, что в пгт. Панютино в яме туалета на станции плачет ребенок», — сообщили в полиции.

На место были вызваны спасатели и «скорая помощь».

«По прибытии на место происшествия, фельдшер бригады экстренной медицинской помощи 2408 Скотар С. В., не теряя ни минуты, самостоятельно сорвал доски на полу туалета и достал ребенка из ямы. Мальчик был завязан в пакет, вокруг шеи — обвитая пуповина», — говорится в сообщении Центра экстренной медицины Харьковщины.

Поскольку состояние ребенка было тяжелым, мальчика сразу доставили в реанимационное отделение районной больницы.

Тем временем полицейские установили и личность горе-матери. Ей 41 год, и у нее есть еще четверо детей. В настоящее время злоумышленница находится в больнице.

Уголовное производство возбуждено по части 2 статьи 135 Уголовного кодекса Украины («Оставление матерью новорожденного ребенка в опасности»). Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Напомним, минувшим летом почти аналогичный случай произошел на Тернопольщине. Там в Кременецкую районную больницу поступила 34-летняя женщина с сильным кровотечением. По словам супруга, который и доставил пациентку в больницу, ей стало плохо прямо на работе. При осмотре женщины медики установили, что она недавно рожала, однако ни муж, ни родственники о ребенке ничего не знали.

Фото с Pixabay

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