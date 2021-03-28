Трагедия в Одессе: мальчик выпал из окна восьмого этажа и разбился насмерть

В Одессе из окна восьмого этажа выпал и погиб 4-летний мальчик. Как сообщили в областном управлении полиции, все произошло в Приморском районе города.

Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований с пометкой «несчастный случай».

В соцсетях одесситы пишут, что трагедия произошла примерно в полдень, причем родители малыша были дома.

Как мальчик сумел взобраться на подоконник, и почему окно было открыто, будет установлено в ходе следствия.

Напомним, в течение февраля в Киеве из окон выпрыгнули сразу несколько подростков, причем все происходило в разных районах. Как выяснили «ФАКТЫ», эти суициды связывают с активизировавшимися в соцсетях «группами смерти», о появлении которых стало известно еще несколько лет назад.

Фото ОдессаNews

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