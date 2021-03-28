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Происшествия

Напал возле кладбища: на Полтавщине парень с шизофренией нанес девушке десять ударов топором

9:41 28 марта 2021
Убийство

В Полтавской области психически больной парень напал на девушку и 10 раз ударил топором по голове. Инцидент произошел еще 27 октября прошлого года, пишет «Полтавщина».

В тот день 17-летняя жительница Миргорода прогуливалась по улицам города с двумя парнями. Во время прогулки ребята поднялись домой к 18-летнему приятелю. Юноша дома прихватил с собой топор.

Позже, у кладбища, парень внезапно напал на девушку и 10 раз ударил топором по голове. Второй юноша пытался остановить друга, но тот стал угрожать и ему. После убийства подозреваемый забрал телефон девушки, чтобы удалить историю их общения.

В тот же вечер юношу задержали. Он признался в покушении. На вопрос следователей о мотивах поступка, ответил «потому что так».
19 марта Октябрьский районный суд Полтавы рассмотрел ходатайство прокурора и следователя об изменении меры пресечения подозреваемому в убийстве. После проведения психиатрической экспертизы у 18-летнего подозреваемого обнаружили шизофрению — суд поместил юношу в психбольницу.

Судья Лариса Гольник удовлетворила ходатайство следователя и изменила парню меру пресечения с содержания под стражей на помещение в Днепропетровское специализированное учреждение по оказанию психиатрической помощи.

Как писали «ФАКТЫ», в Черновицкой области 12 марта, произошло жуткое убийство — 38-летний житель села Заволока Сторожинецкого района убил жену и 1,5-летнего ребенка. О случившемся он заявил сам. Причины агрессии он объяснить не смог.

Фото: скриншот видео Национальной полиции

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