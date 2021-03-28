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Происшествия

Во время ночного пожара в Ивано-Франковске погиб человек

10:26 28 марта 2021
Пожар

В Ивано-Франковске 28 марта произошел пожар по улице Северный Бульвар. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Возник пожар квартиры на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Спасатели провели эвакуацию жителей из верхних этажей здания с помощью автолестницы. На месте происшествия был найден и вынесен на свежий воздух не подававший признаков жизни потерпевший. К сожалению, медики констатировали смерть мужчины», — говорится в сообщении ГСЧС.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Как писали «ФАКТЫ», 22 марта в Одессе во время тушения пожара в жилом доме погиб спасатель. Так, во время ликвидации пожара в бригаду скорой медицинской помощи обратился с жалобой на ухудшение самочувствия командир отделения 8-й государственной пожарно-спасательной части. Медики пытались оказать ему необходимую помощь, но 48-летний спасатель умер в карете скорой медицинской помощи.

Фото: сайт Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям

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