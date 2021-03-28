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Происшествия

Разбивали головы о карнизы и асфальт: в Днепре мужчина безжалостно выбросил сонных летучих мышей с балкона

11:17 28 марта 2021
Рыжая вечерница

В Днепре житель многоэтажного дома жилого массива «Парус» обнаружил на собственном балконе новостройки гнездо летучих мышей, и недолго думая, сбросил их вниз. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на очевидцев ЧП.

Падая, дезориентированные животные бились о карнизы. Некоторые взлетали обратно и пытались вернуться в свое жилище.

К счастью, нашлись неравнодушные люди, которые собрали выживших рукокрылых в коробку и передали спасателям.

Спасательная операция

Зоологи опознали в рукокрылых занесенный в Красную книгу вид «рыжая вечерница».

Напомним, минувшим летом около сотни летучих мышей залетели в один из офисов в центре Харькова. Тогда большинство летучих мышей были отпущены прибывшими зоозащитниками на свободу, но 6 особей все же погибли, не дождавшись помощи.

Фото bat-kharkov.in.ua/

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Рыжая вечерница

Разбивали головы о карнизы и асфальт: в Днепре мужчина безжалостно выбросил сонных летучих мышей с балкона

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