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Происшествия

Мощный гейзер в центре Киева: авария на трубопроводе оставила без тепла 133 дома столицы

17:24 28 марта 2021
фонтан воды

В Печерском районе Киева произошла авария на магистральном трубопроводе, в результате чего фонтан горячей воды взорвался вверх из-под асфальта на высоту девятиэтажного дома. Об этом сообщили в КГГА.

ЧП на улице Рыбальской, 13 произошло в воскресенье, 28 марта, около 13:50.

Сообщается, что аварийная бригада коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» уже работает над ликвидацией повреждения трубопровода диаметром 600 мм.

На время ремонтных работ подача тепла временно приостановлена для 133 домов.

Известно, что трубопровод, где произошло повреждение, был проложен еще в 1974 году.

Ранее «ФАКТЫ» писали о подобном ЧП на улице Вацлава Гавела в столице. Там вода заливала здание в течение нескольких часов.

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