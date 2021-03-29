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Происшествия

Убит активист Александр Мандич: что известно

8:52 29 марта 2021
Александр Мандич

Под Киевом нашли убитым активиста Александра Мандича. Об этом в Facebook сообщил Юрий Колесников.

«Убит Александр Мандич. Последнее, что известно о его темах — он боролся с квартирными рейдерами, так называемыми „черными нотариусами“. Писали, что его похитили из дома 25 марта. Нашли сегодня, зарезанным под Киевом. Пока это все, что известно», — написал Колесников.

В свою очередь, в городской прокуратуре Киева сообщили, что задержаны трое подозреваемых в похищении и убийстве общественного активиста.

Согласно материалам следствия, поздно вечером 24 марта эти люди, находясь в квартире 37-летнего пострадавшего на Печерске, около часа удерживали его против воли и наносили удары в различные части тела. После этого в полусознательном состоянии мужчину силой посадили в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении. Как выяснилось, пленника затем убили и спрятали его тело в заброшенной канаве под Киевом.

В воскресенье, 28 марта, тело погибшего с множественными травмами, в том числе ножевыми ранениями, было найдено.

В процессе поисков пострадавшего, следователи установили, что у мужчины раньше был конфликт с неизвестными лицами. Вероятных похитителей удалось установить и задержать.

Эксперты устанавливают причину смерти и механизм причинения травм. Устанавливается также мотив преступления и возможные соучастники.

Решается вопрос об избрании подозреваемым безальтернативных мер пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, осенью прошлого года в Киеве был жестоко убит известный активист Александр Карасев. По предварительной информации, на Карасева напали с целью ограбления и нанесли несколько смертельных ранений ножом.

Фото facebook.com/Александр Мандич, facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/

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