«Когда мальчик упал в ледяную воду, велосипед свалился на него и начал тянуть ко дну»

11-летний мальчик провалился под лед в селе Маньковка Бершадской объединенной территориальной общины, что на Виннитчине. Но его спас семиклассник Максим Сполитак, который случайно стал свидетелем ЧП.

— Я был в гостях у бабушки в Маньковке. Ехал на велосипеде возле водоема. Вижу — мальчик тоже мчится на велосипеде с одного берега на другой по льду. Но лед уже тонкий, у берегов вода, — рассказал «ФАКТАМ» 12-летний Максим Сполитак. — На моих глазах мальчик провалился вместе с велосипедом. Моментально! Когда он упал в ледяную воду, велосипед еще и свалился на него, не давая подняться и начав тянуть ко дну. Глубина ему — по грудь, а то и больше. Я — бегом в ледяную воду. Искать удобное место не было времени. Хорошо, что таки дотянулся до паренька рукой. Я ведь занимаюсь борьбой сумо. Спортивная подготовка и сила в руках очень помогли. А еще вспомнил школьные уроки по безопасности — как правильно вести себя при пожаре, на льду, в беде… Первым делом откинул в сторону велосипед, освободив мальчика. Потом быстро за руки вытащил утопающего из ледяной каши. Когда вытянул мальчика на берег, оказалось, что его ботинки были в иле. Так что сам он вряд ли смог бы выбраться. Уже после спасения мальчика мы с другом вытянули из воды и его велосипед. Правда, опять в ледяную кашу не заходили. Зацепили и вытолкали его палками на берег.

Этот водоем глубокий, очень илистое дно. Там даже летом неохотно купаются. Уже потом я узнал спасенного мальчика. Он младше меня. Мы даже ходили в один детский садик. Дома я рассказал обо всем бабушке и своим родителям. Молва быстро разлетелась селом и дошла до Бершади! Родители паренька горячо благодарили меня за спасение своего сына.

Максим Сполитак знал, как нужно действовать в экстремальной ситуации

— Сын рассказал мне, что сначала шел, а потом ехал на велосипеде по льду. Внезапно провалился, — рассказала «ФАКТАМ» мама спасенного пятиклассника Романа. — Его велосипед еще и зацепился за лед. В этом месте на водоеме находятся шлюзы, там глубже всего. Мое огромное материнское спасибо за смелость и неравнодушие к чужой беде Максиму и его другу Стасу Камянчуку. Мы им очень благодарны и за спасение моего сына, и за то, что достали из воды его любимый велосипед. Рома и ребята даже не заболели. Конечно, мы обязательно провели с Ромой воспитательную работу. Так что он уже точно никогда не пойдет на тонкий лед! Кстати, мы знакомы с бабушкой Максима, раньше работали в одной школе вместе. Мир тесен!

Мэр Бершади Виталий Драган уже наградил Максима грамотой и ценным подарком — смарт-часами. Кроме спорта, Максим успешно занимается и вокалом. Школьник всерьез задумывается в будущем стать спасателем и всегда помогать людям в беде.

Кроме спорта, Максим успешно занимается и вокалом

Как сообщила «ФАКТАМ» представитель пожарной инспекции бершадских спасателей ГСЧС в Винницкой области Вита Клибанская, Максима Сполитака номинировали на ежегодную всеукраинскую премию «Герой-спасатель года». Спасатели убедительно призывают граждан, особенно детей, не выходить на тонкий лед и не рисковать напрасно своей жизнью!

Напомним, на прошлой неделе на Виннитчине спасли пенсионера, который провалился в полынью. Для этого люди развернули целую спасательную операцию.

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