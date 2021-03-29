Чем травят киевлян столичные экологи?

Не так давно значительно ужесточилось наказание за сжигание сухой травы и листьев, чем не преминули воспользоваться чиновники от экологии. Так, управление экологии и природных ресурсов КГГА пригрозило киевлянам штрафами от 3060 до 36 000 гривен. А их коллеги в Виннице, например, снарядили восемь патрулей, которые всю весну будут отслеживать поджигателей опавшей листвы. Впрочем, они гораздо добрее киевских экологов — нарушителей обещают штрафовать по другой статье админкодекса — за нарушение порядка благоустройства — всего на 340−1700 грн.

Конечно, сжигание опавшей листвы и мусора отравляет атмосферу и жизнь окружающим, и бороться с этим необходимо. Однако начинать надо с себя. «Начиная с осени, круглосуточно (!) рядом с Ботаническим садом на Печерске сжигается что-то ужасно вонючее, дым от этого „крематория“ отравляет воздух в радиусе нескольких километров. Предприятие, травящее жителей, принадлежит киевскому управлению экологии. И это в то время, когда простых киевлян штрафуют за то, что они жгут кучку старых листьев на своих приусадебных участках! Можно ли бороться с этим нарушением закона, если нарушают его сами борцы за чистоту окружающей среды?» — обратился к «ФАКТАМ» киевлянин Александр, приславший и фото «отравителей».

«ФАКТЫ» попытались выяснить, что же сжигается на КП «СЗН Печерского района Киева», входящем в структуру управления экологии, насколько это опасно для окружающих, делается ли что-то для прекращения отравления атмосферы: в самом КП, а также в управлении Госэкоинспекции cтоличного округа. По телефону и там, и там нам пообещали передать номер телефона корреспондента специалистам, которые вскоре перезвонят и ответят на все вопросы.

Устав ждать ответа на устные запросы, направили коммунальным и государственным экологам журналистские запросы электронной почтой. Увы, ответа от коммунальщиков так и не поступило. Экоинспекция же зачем-то потребовала данные о местожительстве автора запроса, заверяя, что без них «письменное обращение» будет считаться анонимным. Получив отказ, затребовала сканированную копию направленного им письма, чтобы убедиться, что оно действительно подписано руководством «ФАКТОВ». Получив все же эту копию, госэкологи замолчали, как и владельцы «крематория». Чем объяснить такую секретность? Не трупы ведь там жгут?

Рядом с Ботаническим садом на Печерске в Киеве что-то круглосуточно сжигают, дым отравляет воздух в радиусе нескольких километров

Поскольку ни отравляющие атмосферу экологи-озеленители, ни призванные не допускать этого экоинспекторы не хотят реагировать на наши запросы, «ФАКТЫ» просят правоохранительные органы считать обнародованную в этой публикации информацию основанием для проверки КП «СЗН Печерского района Киева», расположенного на углу улицы Тимирязевской и Железнодорожного шоссе на предмет нарушений, предусмотренных ст. 79 КуоАП («Несоблюдение требований относительно охраны атмосферного воздуха при … эксплуатации предприятий…») и ст. 241 УК Украины («Загрязнение атмосферного воздуха»).

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