27.82 / 28.02 32.71 / 33.06
Киев: +8
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Харькове впервые зафиксировали смерть ребенка с ковидом

13:10 29 марта 2021
больница

В Харькове от коронавируса умер 11-летний мальчик. Об этом сообщает «Суспільне Харків».

По словам главного санитарного врача области Любови Махоты, у мальчика из села Ватутино диагностировали COVID-19 и тяжелую формой герпесвирусной инфекции.

Школьник попал в больницу 8 марта. За его жизнь боролись более двух недель. 26 марта ребенок умер.

До этого летальных случаев в Харьковской области среди детей с подтвержденным COVID-19 еще не было.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 8346 новых случаев заражения. В том числе, заболели 344 ребенка. В частности, в Харьковской области новых 664 случая инфицирования.

На утро 29 марта в Украине подтверждены 1 652 409 случаев заболевания COVID-19, из них 32132 летальных, 1 303 500 пациентов выздоровели.

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

355

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Александр Поветкин&nbsp;— Диллиан Уайт

Поветкин — Уайт 2: видео сокрушительного нокаута в чемпионском бою-реванше

Сергей Рыженко

Украинский врач назвал третью волну ковида самой страшной

Кара Делевинь

Самая высокооплачиваемая модель Британии установила у себя в туалете два унитаза рядом — по неожиданной причине

Тупицкий

Ермак сообщил о важном нюансе в истории с увольнением Тупицкого

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер