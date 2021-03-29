В Харькове впервые зафиксировали смерть ребенка с ковидом

В Харькове от коронавируса умер 11-летний мальчик. Об этом сообщает «Суспільне Харків».



По словам главного санитарного врача области Любови Махоты, у мальчика из села Ватутино диагностировали COVID-19 и тяжелую формой герпесвирусной инфекции.

Школьник попал в больницу 8 марта. За его жизнь боролись более двух недель. 26 марта ребенок умер.

До этого летальных случаев в Харьковской области среди детей с подтвержденным COVID-19 еще не было.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 8346 новых случаев заражения. В том числе, заболели 344 ребенка. В частности, в Харьковской области новых 664 случая инфицирования.

На утро 29 марта в Украине подтверждены 1 652 409 случаев заболевания COVID-19, из них 32132 летальных, 1 303 500 пациентов выздоровели.

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

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