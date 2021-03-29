Дело о беспорядках под ОП: суд отправил под домашний арест Ратушного

Активисту Роману Ратушному, участвующему 20 марта в акции протеста под Офисом президента, суд назначил круглосуточный домашний арест. Об этом в Telegram-канале пишет «Самозахист».

Такую меру пресечения суд выбрал Ратушному за использования во время акции файеров.

Сообщается, что судья Константинова отказалась рассматривать доказательства, сказав, что «на досудебном доказательства не рассматриваются». Суд обязал активиста сдать паспорта и носить электронный браслет, а также приходить на вызовы следователя, прокурора, судьи.

Ратушный просил суд не избирать ему меру пресечения вообще. Обвинение, в свою очередь, просило о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с электронным браслетом, сообщает «Цензор.Нет».

Активист признал, что он участвовал в акции 20 марта под стенами Офиса президента, но подчеркнул, что он не совершал действий, которые ему инкриминирует следствие.

Ратушный уже готовит апелляцию на это решение суда.

Сообщается, что Романа Ратушного хотели взять на поруки двое депутатов — Владимир Арьев из «Европейской Солидарности» и Ярослав Юрчишин из «Голоса», но судья отказала в этой просьбе.

Роман Ратушный широко известен в Киеве как руководителю инициативы «Защитим Протасов яр».

Ранее следователи сообщили о подозрении еще одному из организаторов акции на Банковой в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко. Речь идет о лидере движения «Гонор» Сергее Филимонове.

Фото facebook.com/Роман Ратушный

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