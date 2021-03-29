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Происшествия

«Интерсити» с десятками пассажиров сошел с рельсов под Запорожьем

16:19 29 марта 2021
Железная дорога

В понедельник, 29 марта, под Запорожье с рельсов сошли шесть из девяти вагонов поезда Интерсити.

Как сообщают в «Укрзалізниці», в результате инцидента с поездом № 732 Киев — Запорожье никто не пострадал.

«По оперативной информации с рельсов сошли 6 из 9 вагонов в 50 километрах от конечной станции — Запорожье. Во время инцидента в вагонах поезда находилось 88 пассажиров», — говорится в сообщении

В компании решают вопрос о доставке пассажиров до станции назначения и прорабатывают вопрос о поиске резервного состава для обратного рейса.

Тем временем в сети показали кадры, снятые на месте ЧП — видео публикует «Павловский ньюз».

Напомним, что в декабре прошлого года в Киеве на станции «Дарница» случилась авария с экспрессом Киев — Борисполь-аэропорт. Во время движения поезда № 828 произошел сход первой и второй колесной пары дизель-поезда.

Иллюстративное фото с Pixabay.


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«Интерсити» с десятками пассажиров сошел с рельсов под Запорожьем

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