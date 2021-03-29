В центре Одессы владелец кафе с сыном напали на полицейских, заперли их в своем заведении и издевались

В центре Одессы, за углом от известной улицы Дерибасовской, на полицейских, прибывших по вызову о нарушении режимов карантина и тишины, напали владелец кафе со своим сыном.

По рассказам жильцов дома № 28 по улице Ланжероновской, где и располагается скандально известное пивное кафе Mash Taproom, они уже изнемогают «от беспредела, творимого владельцем этого пивного заведения и его дружками».

«Вот и на сей раз, невзирая на очень позднее время суток, практически ночь, а также на карантин, введенный в „красной зоне“ (к коей относится и Одесса), этот беспредельщик продолжает свои пьяные оргии, угрожая нам всем физической расправой», — утверждают жильцы.

По их звонку на место прибыл полицейских патруль. Двое стражей порядка зашли внутрь питейного заведения: входная дверь была открыта, как оказалось, случайно — кто-то из обслуги вышел на улицу покурить.

Полицейских встретил хозяин, который не долго думая запер изнутри дверь на ключ. Затем на пару со своим сыном они набросились на стражей правопорядка, «опрокинули» их на пол и стали срывать с них защитные медицинские маски. Дальше — больше: заявили, что полицейские находятся на частной территории, выпускать их они не намерены. Следом в правоохранителей полетели бутылки с пивом…

Как пишут в сети, из-за запертых дверей доносились дикие вопли:

«Хватай, руки им вяжи!»

«Вы знаете, что за это будет? — взвизгнул кто-то. — Мы при исполнении!»

«Слышишь ты, твое начальство мне только подмахивать будет! Снимай с него штаны!..» — раздалось в ответ.

«Заложникам» все же удалось сообщить о ЧП на пульт, и им на подмогу прибыло сразу несколько экипажей патрульной полиции. Однако проникнуть внутрь не удалось и им, пришлось обращаться за помощью в ГСЧС, специалисты которого вскрыли дверь «чудо-заведения» с помощью спецоборудования.

Чтобы освободить полицейских, понадобилось около часа. Когда «новые силы» патрульных пробрались внутрь, там оказалось множество людей — ночные гости хозяев. Они упорно делали вид, что здесь ничего не произошло.

Правоохранители надели наручники на хозяина и его сына, усадили их в машину и доставили в отдел полиции.

В управлении патрульной полиции подтвердили этот факт: «В отдел Нацполиции были доставлены двое граждан — 1968-го и 1990 годов рождения. В отношении первого составлены административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) КУоАП».

Дальнейшие действия — за сотрудниками Нацполиции, и, вероятнее всего, судебное разбирательство.

«Ничего этого не будет, — убеждены многострадальные жильцы дома. — Это уже доказано на практике: более года продолжаются эти издевательства, всякий раз обращаемся в полицию, и все до лампочки…»

В региональном главке Нацполиции официально данный инцидент не комментируют.

А вот мэр Одессы Геннадий Труханов на заседании оперативного штаба в понедельник, 29 марта, заявил, что минувшие выходные показали, как выполняются в городе карантинные меры. Он отметил, что законопослушные предприниматели закрыли свои кафе, рестораны и вынуждены нести убытки.

«Те же, у кого хорошая „крыша“, или кого прикрывают различные органы, те спокойно себе работали и зарабатывали», — заявил градоначальник.

Он также призвал владельцев общественных заведений «соблюдать хотя бы элементарные нормы», поскольку по состоянию на 29 марта в миллионном городе осталось всего 20 свободных коек для больных с COVID-19.

«Если уж вы работаете, пожалуйста, посадите людей на дистанции. Я не хочу перечислять сейчас учреждения, которые работают, пока мы размещаем людей в больницах. Мы с ужасом думаем, куда их размещать после подобных выходных…» — резюмировал мэр.

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