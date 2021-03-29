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Происшествия

Украинские подростки пострадали в результате вооруженного нападения в австрийском Граце

19:08 29 марта 2021
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В Австрии хулиганы в масках жестоко избили подростков из Украины. Пострадавшие — двое братьев 15 и 17 лет. Как сообщает Heute.at, сейчас братья в больнице Граца: старший с ножевым ранением, младший — с кровоподтеками на лице.

Пострадавшие не запомнили приметы напавших. Известно лишь, что хулиганы были в масках, а своих жертв они заманили в подземный переход.

Инцидент случился 28 марта в городе Граце. Старший из братьев собирался продать куртку и нашел покупателя в социальных сетях. Юноша встретился с покупателем, тот примерил одежду и нашел ее подходящей. Когда пришел момент расплачиваться, появились приятели покупателя. Они заблокировали выходы из перехода, а еще один, вооруженный пистолетом, потребовал отдавать деньги и ценности.

Подросток пытался сопротивляться и получил удар ножом в верхнюю часть тела. Младший брат, прибежавший на помощь, был избит, но обошлось без серьезных травм.

Посол Украины в Австрии Александр Щерба уже связался с полицией, а почетный консул Украины в Граце выясняет подробности произошедшего.

Ранее в Париже от хулиганов пострадал 14-летний юноша из Украины. Юрию проломили череп, подросток получил множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения и травмы глаз. Юрий с друзьями возвращался из школы, когда на него напала банда.

Фото pixabay.com

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