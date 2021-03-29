Называл полицейских «чертями»: нардеп попал в скандал из-за своего водителя

Народный депутат Вадим Ивченко поскандалил с патрульными, остановившими его автомобиль за нарушение правил разворота. Видео конфликта опубликовано на странице «Зупини Лося» в Facebook.

Автомобилем управлял водитель депутата, и он же общался с патрульными по поводу нарушения. Парламентарий в это время был крайне недоволен вынужденной остановкой. Авторы видео говорят, что нардеп «обзывал патрульных чертями и угрожал патрульным, что их уволят».

На водителя выписан протокол за разворот в неположенном месте через двойную сплошную. Нарушителю предстоит или оспорить протокол, или уплатить штраф.

Напомним, в Украине были повышены штрафы за грубые нарушения правил водителями. 17 марта были остановлены и оштрафованы первые нарушители.

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