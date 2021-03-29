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Происшествия

Вооруженый налет в Одессе: неизвестные похитили почти миллион

21:01 29 марта 2021
разбойное нападение в Одессе

На Фонтанской дороге (Киевский район Одессы) вооруженные неизвестные напали на 47-летнего сотрудника строительной фирмы, который доставлял в офис зарплату — свыше 900 тысяч гривен.

Трое злоумышленников все спланировали заранее, когда узнали, кто и в какое время должен завезти в офис деньги. Дождавшись жертву на стоянке в машине возле офиса, они напали на мужчину, едва тот вышел из своего автомобиля. Мужчину избили, выстрелили в него, отобрали сумку с наличными и скрылись на своем авто. Раненного с травмой головы немедленно доставили в больницу и прооперировали.

С места происшествия полицейские изъяли пять стреляных гильз, другие вещественные доказательства преступления.

Вскоре в гаражах на Фонтанской дороге правоохранители отыскали брошенный преступниками автомобиль Ford Scorpio. Вернее, то, что он него осталось: авто облили изнутри бензином и подожгли, однако огонь быстро погас.

Фигурантов преступления установили, двоих из них — 20-ти и 29-летнего уже задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса.

«Задержанные сознались в содеянном, им объявили подозрение по статье „Разбой“ (ч.4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины). По месту жительства фигурантов провели неотложные обыски, в ходе которых изъяли часть похищенных денег», — сообщили в полиции.

Задержанные находятся в изоляторе временного содержания, где ожидают избрание меры пресечения. Правоохранители разыскивают третьего участника разбойного нападения.

Как стало известно «ФАКТАМ», значительную часть похищенных денег злоумышленники успели «промотать». На что именно ушли столь немалые средства предстоит выяснить следствию. Впрочем, как и другие нюансы данного инцидента.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о разбойном нападении на рынке «7-й километр» в Одессе, где бандиты похитили, по уточненным данным, 14 миллионов гривен.


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