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Происшествия

СБУ распиарила поимку «белорусского шпиона», который сдался сам

22:41 29 марта 2021
шпион

Белорусский шпион, о поимке которого СБУ отчиталась 24 марта, как оказалось, сам сдался украинским спецслужбам. Мужчину уже освободили от уголовной ответственности. Такое решение вынес суд в Украине. Гражданина отпустили и вернули изъятые мобильные телефоны. Выдержки из материалов дела приводит «Радыё Свабода».

Белорус работал в компании, зарегистрированной в городе Днепре. На видео, обнародованном СБУ, гражданин признавался, что во время своих командировок вошел в контакт с представителем КГБ Беларуси, и тот захотел получить сведения об украинских пограничниках, о возможности переправить через границу товары двойного назначения.

Согласно материалам уголовного дела, сотрудничать с белорусскими спецслужбами задержанный стал в июле 2019 года. В 2020 году он попытался сделать своим информатором сотрудника Луцкого погранотряда. А в 2021 году гражданин сам сообщил в СБУ, что был завербован, и передал спецслужбе все материалы, касающиеся противозаконной деятельности.

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