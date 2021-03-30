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Происшествия

Суд снял арест с дома сожительницы Януковича Полежай

11:04 30 марта 2021
Судейский молоток

Суд отменил арест недвижимости в селе Новые Петровцы, что недалеко от резиденции «Межигорье», которая принадлежит сожительнице экс-президента Виктора Януковича Любви Полежай.

Как передает «Судебный репортер», такое решение принял Высший антикоррупционный суд.

Отмечается, что на дом (417 «квадратов») был наложен арест еще в феврале 2015 года. Тогда судьи руководствовались информацией СБУ, согласно которой Полежай являлась сожительницей Януковича, и имущество могло принадлежать как самому экс-президенту, так и быть купленным на его деньги. Свидетельство о праве на собственность женщина получила 24 декабря 2013 года.

Адвокат Полежай настаивал, что в постановлении об аресте дома не усматривается исследование факта нахождения этого имущества в общей совместной собственности, также отсутствует анализ возможной принадлежности объекта Януковичу.

Издание также отмечает, что кроме дома Полежай принадлежит приусадебный участок 0,15 га в массиве «Лазарев сад», купленный летом 2013 года. Она также являлась владелицей третьей части квартиры на Оболонской набережной, 15. В квартире в этом доме также был прописан и Виктор Янукович.

Напомним, что на днях Киевский апелляционный суд отказался отменить меру пресечения сбежавшему в Россию экс-президенту Украины Виктору Януковичу — заочный арест.

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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Суд снял арест с дома сожительницы Януковича Полежай

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