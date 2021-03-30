Украинка попалась на продаже справок об отсутствии ковида
В Днепропетровской области полицейские разоблачили женщину, которая продавала липовые справки об отсутствии коронавируса.
Как сообщают в МВД, сертификат с отрицательным результатом без проведения тестирования она продавала за тысячу гривен.
«Злоумышленница даже расклеивала по городу объявления о своих услугах», — отметили в министерстве.
По данному факту открыто уголовное производство. Предварительная правовая квалификация — ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи — лишение свободы на срок до трех лет.
Ранее в Закарпатье журналисты разоблачили местного жителя, который предлагал липовые результаты ПЦР-тестирования для выезда за рубеж.
Фото Национальной полиции Украины.231
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