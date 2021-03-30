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Происшествия

СБУ раскрыла подробности новых обысков у людей Медведчука

13:12 30 марта 2021
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СБУ продолжает обыски у представителей общественной организации «Украинский выбор». Этот проект считается близким к Виктору Медведчуку. Служба безопасности сообщила, что ищет доказательства участия членов «Украинского выбора» в крымском «псевдореферендуме» в марте 2014 года.

Новые обыски прошли утром 30 марта. Были организованы 20 выездов в десять регионов страны. Изъяты материалы о деятельности организации «Украинский выбор», носители с фото и видео о проведенных акциях.

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сбу

Ранее трех участников «Украинского выбора» обвинили в работе на незаконное вооруженное формирование «Самооборона Крыма» в Севастополе и Симферополе. Найдены доказательства, что «самооборонцы» преследовали проукраинских крымчан, участвовали в захвате объектов во время оккупации полуострова, а потом на «псевдореферендуме» 16 марта охраняли участки и изображали подсчет голосов.

Пока открыто расследование о служебном подлоге. В дальнейшем могут добавиться статьи о сепаратизме и государственной измене.

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