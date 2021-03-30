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Происшествия

Под Одессой дети насмерть забили бездомного из-за булочек

16:07 30 марта 2021
Полиция и подросток

В Измаиле (Одесская область) двое подростков до смерти избили бездомного мужчину, который не захотел просить для них булочки у людей.

Как сообщают в ГУНП в Одесской области, тяжкие телесные повреждения, несовместимые с жизнью, нанесли 58-летнему мужчине мальчики 12 и 13 лет.

«Возле памятника морякам в Измаиле было обнаружено 58-летнего местного жителя без признаков жизни с множественными переломами ребер и политравмами. Менее чем за сутки оперативных поисков полицейские установили, что его туда с морвокзала заманили и беспощадно избили двое малолетних ребят», — уточнили в полиции.

Отмечается, что подростки неоднократно попадали в поле зрения полиции из-за краж.

Начато досудебное расследование по по ч.2 ст. 121 («Умышленное тяжкое телесное повреждение») Уголовного кодекса Украины.

«Поскольку фигуранты не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, после полного расследования производства, дело будет передано в суд для применения к ним принудительных мер воспитательного характера», — отметили в полиции и добавили, что сейчас решается вопрос о помещении подростков в приемник-распределитель для несовершеннолетних, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

Напомним, что в Тернопольской области была убита женщина-таксист. На момент преступления одному из ее убийц было 14 лет, другому — 19 лет. Нападавшие ранили женщину ножом в шею, но ей удалось сбежать от них и проехать некоторое расстояние. Окровавленную женщину обнаружили прохожие, позже она умерла в больнице.

Фото с сайта ГУНП в Одесской области.

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